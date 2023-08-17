



Столб огня и дыма: В Волгограде пожар на металлургическом заводе – видео

Утром 17 августа в российском Волгограде произошел сильный пожар на металлургическом заводе "Красный Октябрь". На территории предприятия загорелось трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров.



Пять пожарных машин и десятки МЧСников пытаются потушить пламя.



В пресс-службе завода и МЧС РФ заявили, что причины пожара устанавливаются. В то же время сообщается, что погибших и пострадавших нет в результате возгорания нет.



Очевидцы рассказали, что на месте происшествия поднимается “огромный столб огня и дыма”. На территорию завода продолжают прибывать пожарные машины для ликвидации возгорания.



