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Столб огня и дыма: В Волгограде пожар на металлургическом заводе – видео
17.08.2023 11:21 Евгения Маркова

Столб огня и дыма: В Волгограде пожар на металлургическом заводе – видео

Утром 17 августа в российском Волгограде произошел сильный пожар на металлургическом заводе "Красный Октябрь". На территории предприятия загорелось трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров.

Пять пожарных машин и десятки МЧСников пытаются потушить пламя. 

В пресс-службе завода и МЧС РФ заявили, что причины пожара устанавливаются. В то же время сообщается, что погибших и пострадавших нет в результате возгорания нет.

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия поднимается “огромный столб огня и дыма”. На территорию завода продолжают прибывать пожарные машины для ликвидации возгорания.

 

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