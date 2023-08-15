



Сто тонн селитры. Новые подробности о взрыве в Махачкале

Очевидцы кататстрофы в результате взрыва АЗС в Махачкалеутверждают, что взрыва было два. Один из них рассказал РЕН ТВ, что после первого взрыва он вышел из своего автомобиля, после чего произошел второй взрыв.



С ним согласен и один из соучредителей "Нафтогаз 24" – предприятия, которому принадлежала АЗС, – Гусейн Ибрагимов. Но он рассказал и другую версию причины взрыва.



По словам Гусейна Ибрагимова, в соседних зданиях находился не автосервис, о котором все сообщали, а склады с селитрой, и теперь в том месте огромная воронка.



"Напротив, через дорогу какие-то ангары и склады были. Оказывается, там хранилось почти сто тонн селитры", – заявил Ибрагимов РЕН ТВ.



Всего при взрыве пострадали 102 человека, 27 погибли, – сообщили в МЧС. Из них пострадали 13 детей. Погибли три ребенка.