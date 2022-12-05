



Стерлинг покинул Катар - после того, как вооруженные люди ворвались в его дом



Полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг покидает сборную Англии на чемпионате мира в Катаре и возвращается в Лондон после того, как вооруженные злоумышленники ворвались в его дом.



Менеджер Гарет Саутгейт подтвердил эту новость после воскресной победы над Сенегалом со счетом 3:0 в матче за выход в 1/16 финала.



"Иногда футбол не самое главное, и семья должна быть на первом месте", - сказал Саутгейт.



Предполагается, что инцидент произошел в субботу вечером. У Стерлинга трое маленьких детей.



"Мы хотим дать ему свободу действий и посмотрим в ближайшие несколько дней, как это будет развиваться", - добавил Саутгейт.



Выступая после матча с Сенегалом, партнер Стерлинга по команде Деклан Райс сказал: "Я видел его за завтраком сегодня утром, потом менеджер сказал, что у него возникли трудности дома, мы все отправили ему сообщение".