



Стартовала кампания по сбору средств на аппеляцию медсестры-убийцы младенцев

Организаторы кампании по сбору средств для апелляции Люси Летби утверждают, что приговор медсестре “может представлять собой величайшую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания”.



Основная цель кампании, возглавляемой Сарритой Адамс, научным консультантом биотехнологических стартапов из Калифорнии, — “обеспечить ответственное использование научных данных в системе уголовного правосудия”. Она пытается собрать группу ученых, юристов и активистов для помощи в подаче апелляции осужденной убийцы.



“Суд над Люси Летби может представлять собой величайшую судебную ошибку, свидетелем которой когда-либо была Великобритания. Посредством сбора средств, исследований и юридической помощи мы стремимся обеспечить справедливое судебное разбирательство по делу Люси Летби, основанное на достоверных доказательствах”, – указано на сайте компании.



Сторонники Летби критикуют, как обвинение представило доказательства и свидетелей, давших показания.



Летби имеет право обжаловать свой пожизненный приговор за убийство семи младенцев и попытку убить еще шестерых, хотя успешные апелляции в таких случаях очень редки.

