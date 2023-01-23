



Старшеклассник из Абу-Гош арестован после нападения на учителя

17-летний старшеклассник из Абу-Гоша, арабского города недалеко от Иерусалима, арестован по подозрению в нападении на своего учителя. После нападения учителю потребовалась медицинская помощь.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В ходе обыска, проведенного после нападения, у студента были обнаружены кастеты и перцовый баллончик.



После инцидента стало известно, что учеба в средней школе, где произошло нападение, будет приостановлена ​​как сегодня, так и завтра.