Старшеклассник из Абу-Гош арестован после нападения на учителя
17-летний старшеклассник из Абу-Гоша, арабского города недалеко от Иерусалима, арестован по подозрению в нападении на своего учителя. После нападения учителю потребовалась медицинская помощь.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
В ходе обыска, проведенного после нападения, у студента были обнаружены кастеты и перцовый баллончик.
После инцидента стало известно, что учеба в средней школе, где произошло нападение, будет приостановлена как сегодня, так и завтра.