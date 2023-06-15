



Starbucks заплатит за расовую дискриминацию белой сотрудницы больше 25 миллионов

Американская компания Starbucks, согласно судебному решению, будет вынуждена заплатить уволенной белой сотруднице 25,6 миллионов долларов по делу о расовой дискриминации, пишет ВВС.



Шеннон Филлипс, бывший региональный менеджер компании Starbucks, была уволена после того, как в 2018 году в одном из ее филиалов в Филадельфии были арестованы двое чернокожих, что привело к массовым протестам. При этом ее чернокожий коллега сохранил работу.



Суд присяжных пришел к заключению, что решающим фактором в ее увольнении стала ее расовая принадлежность и это нарушило антидискриминационные законы, сообщает издание. Федеральное жюри суда в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушила федеральные гражданские права Шеннон Филлипс, а также закон штата Нью-Джерси, запрещающий дискриминацию по признаку расы, присудив истице 600 000 долларов в качестве компенсации за ущерб и 25 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.



Инцидент произошел в филиале Starbucks в Филадельфии в 2018 году, когда одному из двух темнокожих мужчин, находившихся в кафе, не было разрешено воспользоваться туалетом, потому что он ничего не купил. Мужчины заявили, что пришли на деловую встречу и кого-то ждут. Когда они отказались уходить, сотрудники вызвали полицию, которая надела на них наручники и вывела из кафе. Арест был снят на видео и опубликован в соцсетях, что привело к протестам.



Starbucks закрыла все свои 8000 кафе в США на один день, чтобы провести тренинг для сотрудников, посвященный тому, как бороться с предвзятостью, в том числе расовой. Из-за инцидента, региональный менеджер компании Шеннон Филлипс была уволена, в то время как ее чернокожий коллега сохранил свою работу.



В 2019 году Филлипс подала в суд на Starbucks, обвинив компанию в незаконном увольнении и несправедливом наказании белых сотрудников. Ее адвокаты утверждали, что высшее руководство Starbucks искало “козла отпущения”, чтобы показать, что меры приняты.

