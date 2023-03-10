



Стало известно об улучшении состояния тяжелораненых в Тель-Авиве

Состояние двух тяжелораненых во вчерашнем теракте в Тель-Авиве улучшилось.



Об этом сообщил директор больницы "Ихилов" Рони Гамзо.



По его словам, улучшилось состояние 33-летнего Ора Ашкара и 35-летнего Ротема Мансано.



Оба они получили тяжелые ранения в результате нападения на улице Дизенгоф. По словам Гамзо, Ор прибыл в критическом состоянии с травмой, угрожающей его жизни. Сейчас он находится вне опасности.



"Улучшение есть, но дорога длинная. Травма тяжелая", - пояснил Гамзо.



По его словам, пуля террориста попала мужчине в позвоночник, рядом с нервной системой. Тем не менее, пациент уже очнулся.



