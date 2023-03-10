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Стало известно об улучшении состояния тяжелораненых в Тель-Авиве
10.03.2023 18:23 Алина Груднева

Стало известно об улучшении состояния тяжелораненых в Тель-Авиве

Состояние двух тяжелораненых во вчерашнем теракте в Тель-Авиве улучшилось.

Об этом сообщил директор больницы "Ихилов" Рони Гамзо.

По его словам, улучшилось состояние 33-летнего Ора Ашкара и 35-летнего Ротема Мансано.

Оба они получили тяжелые ранения в результате нападения на улице Дизенгоф. По словам Гамзо, Ор прибыл в критическом состоянии с травмой, угрожающей его жизни. Сейчас он находится вне опасности.

"Улучшение есть, но дорога длинная. Травма тяжелая", - пояснил Гамзо.

По его словам, пуля террориста попала мужчине в позвоночник, рядом с нервной системой. Тем не менее, пациент уже очнулся.

 

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