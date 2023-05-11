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Стало известно об ударе по нефтебазе в Брянской области
11.05.2023 12:16 Алина Груднева

Стало известно об ударе по нефтебазе в Брянской области

В Брянской области нанесен удар по нефтебазе при помощи беспилотника.

Соответствующую информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз, традиционно обвинив в атаке Украину.

"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт". Пострадавших нет", - сказал он.

По словам Богомаза, частично были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На место происшествия прибыли оперативные службы.


 

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