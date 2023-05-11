



Стало известно об ударе по нефтебазе в Брянской области

В Брянской области нанесен удар по нефтебазе при помощи беспилотника.



Соответствующую информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз, традиционно обвинив в атаке Украину.



"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт". Пострадавших нет", - сказал он.



По словам Богомаза, частично были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На место происшествия прибыли оперативные службы.





