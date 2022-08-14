



Стало известно о состоянии раненого писателя Салмана Рушди

Агент пострадавшего во время кровавого нападения в Нью-Йорке писателя Салмана Рушди Эндрю Уилли поделился информацией о раненом.

По его словам, писатель, получивший ножевое ранение в шею, снова дышит самостоятельно и общается со своим близкими.

Более того, Рушди может говорить. Он собирался возобновить лекции после восстановления.

Минувшей ночью напавший на писателя Хади Матар предстал перед судом. Он заявил о своей невиновности по обвинению в покушении на убийство второй степени. Срок его содержания под стражей будет продлен без возможности освобождения под залог.