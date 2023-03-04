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Стало известно о состоянии повредившего ухо в ходе беспорядков в Тель-Авиве
04.03.2023 15:15 Алина Груднева

Стало известно о состоянии повредившего ухо в ходе беспорядков в Тель-Авиве

Пострадавший в результате столкновений в Тель-Авиве протестующий, которому повредили ухо из-за светошумовой гранаты, все еще находится в больнице.

Информацию об этом подтвердили в "Ихилов".

По словам медиков, у протестующего, которому предоставили все необходимое лечение, временная потеря слуха.

"Поцедуры здесь потрясающие, я получаю большую поддержку и любовь", - сказал пострадавший.

По его словам, врачи пытаются спасти ухо. Он подчеркнул, что, если все пойдет хорошо, ему проведут переливание крови для восстановления пострадавшей части тела.

 

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