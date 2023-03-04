



Стало известно о состоянии повредившего ухо в ходе беспорядков в Тель-Авиве

Пострадавший в результате столкновений в Тель-Авиве протестующий, которому повредили ухо из-за светошумовой гранаты, все еще находится в больнице.



Информацию об этом подтвердили в "Ихилов".



По словам медиков, у протестующего, которому предоставили все необходимое лечение, временная потеря слуха.



"Поцедуры здесь потрясающие, я получаю большую поддержку и любовь", - сказал пострадавший.



По его словам, врачи пытаются спасти ухо. Он подчеркнул, что, если все пойдет хорошо, ему проведут переливание крови для восстановления пострадавшей части тела.



