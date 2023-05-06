



Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина

Прокремлевский писатель Захар Прилепин в результате подрыва его автомобиля получил множественные травмы.



По данным "РЕН ТВ", у него диагностированы контузия обоих легких, минно-взрывное ранение и многочисленные переломы и ушибы.



Прилепин, доставленный в больницу, был в сознании. В настоящее время он находится на операции.



По данным Mash, автомобиль подорвался на противотанковой мине в Нижегородской области. Она была заложена в грунт. По версии следствия, были заложены две противотанковые мины, одна из которых сработала.



Напомним, что по подозрению в причастности ко взрыву арестован один человек, который якобы является гражданином Украины. В области до сих пор действует план перехват.