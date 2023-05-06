Новости » Происшествия
Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина
06.05.2023 18:45 Алина Груднева

Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина

Прокремлевский писатель Захар Прилепин в результате подрыва его автомобиля получил множественные травмы.

По данным "РЕН ТВ", у него диагностированы контузия обоих легких, минно-взрывное ранение и многочисленные переломы и ушибы.

Прилепин, доставленный в больницу, был в сознании. В настоящее время он находится на операции.

По данным Mash, автомобиль подорвался на противотанковой мине в Нижегородской области. Она была заложена в грунт. По версии следствия, были заложены две противотанковые мины, одна из которых сработала.

Напомним, что по подозрению в причастности ко взрыву арестован один человек, который якобы является гражданином Украины. В области до сих пор действует план перехват.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы