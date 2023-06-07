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Стало известно о первых погибших после подрыва Каховской ГЭС
07.06.2023 21:38 Раиса Вовк

Стало известно о первых погибших после подрыва Каховской ГЭС

Стало известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук.

По его словам, в результате потопа в городе предварительно погибли три человека. 

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к постели, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?", - рассказал Рыщук.

Также он заявил, что, к вечеру среды, 7 июня, российские военные наконец-то начали эвакуировать людей с крыш. Людей собирают в местной больнице, где рядом находится здание культуры и бомбоубежище, но туда никого не запускают.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате разрушения в Херсонской области начались масштабные затопления населенных пунктов. Власти приступили к эвакуации населения с опасных мест.

Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
 

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