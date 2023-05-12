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Стало известно имя погибшей в результате прямого попадания в Реховоте
12.05.2023 20:32 Алина Груднева

Стало известно имя погибшей в результате прямого попадания в Реховоте

Вечером, 12 мая, было разрешено к публикации имя погибшей в результате вчерашнего попадания ракеты в жилой дом в Реховоте.

Как стало известно, в результате атаки террористов "Исламского джихада" погибла 80-летняя Инга Абрамян.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 13 жильцов четырехэтажного дома.
 

Как ранее сообщил командир службы тыла, укрытие в доме не использовалось и было превращено в склад.
 

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