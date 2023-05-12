



Стало известно имя погибшей в результате прямого попадания в Реховоте

Вечером, 12 мая, было разрешено к публикации имя погибшей в результате вчерашнего попадания ракеты в жилой дом в Реховоте.



Как стало известно, в результате атаки террористов "Исламского джихада" погибла 80-летняя Инга Абрамян.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 13 жильцов четырехэтажного дома.



אינגה אברמיאן, בשנות ה-80 לחייה, נהרגה מפגיעת הרקטה ברחובות: "ההרס היה רב"https://t.co/gQ9YnRmlth pic.twitter.com/HmFj2oxZwt — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 12, 2023