Стало известно имя погибшей в результате прямого попадания в Реховоте
Вечером, 12 мая, было разрешено к публикации имя погибшей в результате вчерашнего попадания ракеты в жилой дом в Реховоте.
Как стало известно, в результате атаки террористов "Исламского джихада" погибла 80-летняя Инга Абрамян.
Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 13 жильцов четырехэтажного дома.
Как ранее сообщил командир службы тыла, укрытие в доме не использовалось и было превращено в склад.
אינגה אברמיאן, בשנות ה-80 לחייה, נהרגה מפגיעת הרקטה ברחובות: "ההרס היה רב"https://t.co/gQ9YnRmlth pic.twitter.com/HmFj2oxZwt— ynet עדכוני (@ynetalerts) May 12, 2023