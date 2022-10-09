



Стало известно, чем и откуда нанесли ракетные удары по Запорожью

Российские захватчики сегодня выпустили по Запорожью более 20 ракет. Враг применил авиацию и зенитно-ракетные комплексы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Военные отметили, что ночью обнаружили шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 - с аэродрома Мариновка, Ростовской области.



Однако россияне атаковали Запорожье с оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска. Российские войска выпустили четыре крылатые ракеты Х-22 из Ту-22М3 и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Су-35. Также россияне выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.



Напомним, в результате ракетных ударов по Запорожью ночью погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 получили ранения.