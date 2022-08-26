



Стали известны подробности убийства девушки возле Реховота

Раскрыта личность девушки, чье тело было найдено в четверг в поле возле Реховота. Выяснилось, что погибшей оказалась жительница Ришон-ле-Циона Елена Геренберг (имя разрешено к публикации).



Фото убитой опубликовал Telegram-канал Израильские трудовыебудни



Младшая сестра убитой Надя рассказала о подозреваемом в убийстве ее сестры в социальных сетях. По словам девушки, в преступлении может быть виновен 29-летний житель Бат-Яма, который на протяжении трех лет ухаживал за ее сестрой, но та всегда отвечала ему, что они могут быть только друзьями.



Вечером среды Елена вышла на прогулку с подозреваемым и сказала сестре, что зайдет к ней вечером, а затем она пропала.



Семья обратилась в полицию. Позже правоохранители сообщили, что подозреваемый не убивал Елену в месте, где было найдено ее тело.



Согласно оценке полиции, подозреваемый убил ее в машине, а затем вывез тело в поле. В его автомобиле был найден нож. Перед приездом правоохранителей мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток. Он был доставлен в больницу.



