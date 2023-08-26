



Стали известны подробности стрельбы в Кафр-Кане

Шесть человек получили ранения в субботу, двое из них серьезно, в результате перестрелки в Кафр-Кане в Галилее, пишет The Times of Israel.



Вооруженные люди открыли огонь во дворе дома и скрылись с места происшествия. Их личность была не сразу ясна. Полиция сообщила, что причиной стал уголовный спор между двумя семьями.



По предварительным сообщениям СМИ, полиция обнаружила их машину брошенной и сожженной.



Вскоре после стрельбы на место прибыли медики. Двумя серьезно ранеными оказались 29-летняя женщина и 55-летний мужчина. Состояние трех других пострадавших оценивается как среднее, еще один получил легкие ранения. Всех срочно доставили в ближайшие больницы.

