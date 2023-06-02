



Стали известны подробности о последних неделях жизни Эпштейна в тюрьме

Сотрудники тюрьмы рассказали изданию Associated Press о последних двух неделях жизни секс-преступника Джеффри Эпштейна и условиях его содержания.



По словам адвоката Мартина Вайнберга, люди, содержащиеся в тюрьме, находились в "средневековых условиях содержания, которым не должен был подвергаться ни один американский обвиняемый".



Согласно документам, полученным журналистами, фундаментальные недостатки в Управлении тюрем, в том числе острая нехватка кадров и сокращение сотрудников, способствовали смерти Эпштейна.



По их словам, за две недели до самоубийства бывший финансист сидел в углу своей камеры на Манхэттене, закрыв уши руками, что свидетельствовало о нестабильном психическом состоянии.



Он не мог выдержать звука туалета, который не переставал работать. Эпштейн жаловался, что изо всех сил пытается приспособиться к жизни за решеткой после после роскошных условий проживания, которые были у него до июля 2019 года.



Уточняется, что заключенный находился под психологическим наблюдением из-за попытки суицида, совершенной всего за несколько дней до того, как он умер. В течение 31 часов он заверял врачей, что у него "прекрасная жизнь", с которой "было бы безумием" покончить. Он утверждал, что суицидальных наклонностей не имеет.



Как выяснилось, он действительно пытался приспособиться до тюремной жизни. Незадолго до смерти он просил разрешение на занятия спортом на улице, попросил кошерную еду. За два дня до того, как его нашли мертвым, Эпштейн купил у тюремного комиссара вещи на 73,85 доллара, включая AM/FM-радио и наушники. После смерти на его счету даже осталось 566 долларов.



Также в документах сказано, что заключенный пытался связаться по почте с другим известным педофилом - врачом сборной США по гимнастике Ларри Нассаром. Письмо было возвращено отправителю через несколько недель после смерти Эпштейна.



Более того, в ночь перед смертью он отказался от встречи со своими адвокатами, чтобы позвонить семье. Эпштейн сказал сотруднику тюрьмы, что звонит матери, которая на тот момент умерла уже как 15 лет.