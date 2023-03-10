



Стали известны имена раненных в результате теракта в Тель-Авиве

32-летний израильтянин, тяжело раненный в результате теракта в Тель-Авиве вчера вечером - это Ор Ашкар. Он принимал участие в чемпионате мира по триатлону “Железный человек” в октябре прошлого года.



Ашкар остается в критическом состоянии, заявили сегодня утром, в пятницу, 10 марта, сотрудники больницы “Ихилов” в Тель-Авиве. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.



Ротем Мансано, ди-джей по профессии и друг Ашкара, тоже был тяжело ранен террористом на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Ротем получил ранение в позвоночник.



Его семья рассказала: "Ротем - сильный парень, и мы уверены, что он будет бороться и вернется, чтобы сделать еще много пар счастливыми на мероприятиях в будущем".



Ор и Ротем ехали в Тель-Авив отдыхать и были тяжело ранены. Оба находятся в состоянии медицинской комы и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Третий раненый - Майкл Осдон. Он получил ранения легкой и средней степени тяжести.

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