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Стали известны имена раненных в результате теракта в Тель-Авиве
10.03.2023 11:44 Ирина Демьянова

Стали известны имена раненных в результате теракта в Тель-Авиве

32-летний израильтянин, тяжело раненный в результате теракта в Тель-Авиве вчера вечером - это Ор Ашкар. Он принимал участие в чемпионате мира по триатлону “Железный человек” в октябре прошлого года.

Ашкар остается в критическом состоянии, заявили сегодня утром, в пятницу, 10 марта, сотрудники больницы “Ихилов” в Тель-Авиве. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Ротем Мансано, ди-джей по профессии и друг Ашкара, тоже был тяжело ранен террористом на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Ротем получил ранение в позвоночник.

Его семья рассказала: "Ротем - сильный парень, и мы уверены, что он будет бороться и вернется, чтобы сделать еще много пар счастливыми на мероприятиях в будущем".

Ор и Ротем ехали в Тель-Авив отдыхать и были тяжело ранены. Оба находятся в состоянии медицинской комы и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Третий раненый - Майкл Осдон. Он получил ранения легкой и средней степени тяжести.
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