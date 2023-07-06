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Стала известна причина смерти внука Роберта Де Ниро
06.07.2023 11:17 Евгения Маркова

Стала известна причина смерти внука Роберта Де Ниро

На выходных старшая дочь 79-летнего актера от Дайаны Эбботт Дрена Де Ниро сообщила, что ее сын умер в возрасте 20 лет.

Поделившись сообщением о смерти Леандро в Instagram, 51-летняя Дрена рассказала в комментариях, как умер ее сын.

“Кто-то продал ему таблетки с добавлением фентанила, хоть они знали, что там был фентанил, но все же их продали ему”, – написал Дрена. “Итак, для всех этих людей, которые продают и покупают это дерьмо, – мой сын ушел навсегда”.

Леандро был найден без сознания и без сознания в жилом доме в Нью-Йорке в воскресенье и объявлен мертвым на месте происшествия.

 

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