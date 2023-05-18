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Ссоры на дорогах: водитель напал на пожилого жителя Хайфы
18.05.2023 14:43 Алина Груднева

Ссоры на дорогах: водитель напал на пожилого жителя Хайфы

В четверг, 18 мая, 25-летний житель Хайфы поссорился на дороге с 74-летним мужчиной, применив по отношению к нему насилие, из-за чего потерпевший потерял сознание.

Полиция арестовала подозреваемого.

Правоохранители будут ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей в окружном суде Хайфы.

Предварительные результаты расследования показали, что потерпевший сделал мужчине замечание о том, что тот осуществил маневр обгона на дороге без включения фары для предупреждения участников движения.

В ответ молодой житель Хайфы вышел из своей машины, ударил ногой двери автомобиля потерпевшего и повредил их, а затем ударил самого водителя кулаком в лицо, в связи с чем пожилой водитель потерял сознание.

Пострадавшего с травмой головы госпитализировали на лечение в больницу Бней-Цион в Хайфе.
 

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