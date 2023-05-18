



Ссоры на дорогах: водитель напал на пожилого жителя Хайфы

В четверг, 18 мая, 25-летний житель Хайфы поссорился на дороге с 74-летним мужчиной, применив по отношению к нему насилие, из-за чего потерпевший потерял сознание.



Полиция арестовала подозреваемого.



Правоохранители будут ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей в окружном суде Хайфы.



Предварительные результаты расследования показали, что потерпевший сделал мужчине замечание о том, что тот осуществил маневр обгона на дороге без включения фары для предупреждения участников движения.



В ответ молодой житель Хайфы вышел из своей машины, ударил ногой двери автомобиля потерпевшего и повредил их, а затем ударил самого водителя кулаком в лицо, в связи с чем пожилой водитель потерял сознание.



Пострадавшего с травмой головы госпитализировали на лечение в больницу Бней-Цион в Хайфе.

