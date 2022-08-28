



Ссора из-за мороженого: торговец в Иерусалиме атаковал туриста

Владелец магазина в Старом городе Иерусалима атаковал туриста в ходе ссоры из-за цены на мороженое.



Как сообщает "Аруц Шева", инцидент произошел ранее в этом месяце.



Владелец бизнеса разбил стеклянную чашку о голову американского туриста в возрасте 50 лет после словесной перепалки по поводу цены на мороженое, которое только что купил турист.



Пострадавший получил легкие ранения, у него были порезы на голове. Мужчина доставлен для оказания медицинской помощи.



Прибывшие на место полицейские быстро задержали нападавшего, который пытался скрыться в своем магазине.



На выходных, после того как полиция завершила расследование, торговцу было предъявлено обвинение, и полиция потребовала продлить срок его содержания под стражей до завершения разбирательства.



