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Ссора из-за мороженого: торговец в Иерусалиме атаковал туриста
28.08.2022 14:54 Ольга Белозерова

Ссора из-за мороженого: торговец в Иерусалиме атаковал туриста

Владелец магазина в Старом городе Иерусалима атаковал туриста в ходе ссоры из-за цены на мороженое.

Как сообщает "Аруц Шева", инцидент произошел ранее в этом месяце.

Владелец бизнеса разбил стеклянную чашку о голову американского туриста в возрасте 50 лет после словесной перепалки по поводу цены на мороженое, которое только что купил турист.

Пострадавший получил легкие ранения, у него были порезы на голове. Мужчина доставлен для оказания медицинской помощи.

 Прибывшие на место полицейские быстро задержали нападавшего, который пытался скрыться в своем магазине.

На выходных, после того как полиция завершила расследование, торговцу было предъявлено обвинение, и полиция потребовала продлить срок его содержания под стражей до завершения разбирательства. 

 

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