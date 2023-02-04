



США заявили, что второй китайский шар-зонд замечен над Латинской Америкой

Пентагон в пятницу заявил, что китайский воздушный шар-шпион был замечен над Латинской Америкой, через день после того, как аналогичный аппарат был замечен в небе США, что стало причиной для госсекретаря Энтони Блинкена отказаться от редкой поездки в Пекин.



В Пентагоне заявили, что первый воздушный шар сейчас направляется на восток над центральной частью Соединенных Штатов, добавив, что его не сбили из соображений безопасности. Позже в пятницу официальный представитель Пентагона Пэт Райдер заявил: “Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем над Латинской Америкой, мы оцениваем, что его как еще один китайский аэростат-разведчик”



За несколько мгновений до решения Блинкена отменить поездку, направленной на ослабление напряженности в отношениях между двумя странами, Китай сделал заявление с сожалением по поводу первого воздушного шара и сослался на ветер, ставший причиной попадания зондаи в воздушное пространство США.