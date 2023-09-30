



США захватили высокопоставленного члена ИГИЛ в Сирии

Американские военные провели успешный рейд на севере Сирии, захватив высокопоставленного члена террористической организации ИГИЛ.



Об этом сообщает информационное агентство "Голос Америки".



Один из "ключевых пособников" террористов Абу Юсеф был взят под стражу 28 сентября в городе Ракка. Настоящее имя члена ИГИЛ - Махмдух Ибрагим аль-Хаджи. Согласно заявлению, он принимал активное участие в создании террористических ячеек в регионе.



Объединенные силы совершили рейд на его убежище и провели успешное задержание. Другие подробности засекречены.