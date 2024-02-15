Новости » Происшествия
США захватили иранскую партию оружия для хуситов
15.02.2024 13:52 Алина Груднева

США захватили иранскую партию оружия для хуситов

Американские военные 28 января захватили партию оружия, которая направлялась из Ирана в Йемен.

Тегеран отправил оружие хуситам для атак на корабли.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Катер береговой охраны США, направленный в зону ответственности CENTCOM, конфисковал в Аравийское море современное оружие и другую летальную помощь, происходящую из Ирана и направлявшуюся в контролируемые хуситами районы Йемена с судна", - сообщили военные.

Судно перевозило более 200 коробок с компонентами баллистических ракет средней дальности, а также со взрывчаткой, запчастями для БПЛА, коммуникационным и сетевым оборудованием, пусковыми установками и другими средствами для ведения боевых действий. В США отметили, что поставка оружия нарушает резолюцию 2216 Совета Безопасности ООН.

"Это еще один пример вредоносной деятельности Ирана в регионе. Их продолжающиеся поставки современного оружия хуситам являются прямым нарушением международного права и подрывают безопасность международного судоходства", - сказал командующий CENTCOM Майкл Курилла.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы