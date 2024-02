США захватили иранскую партию оружия для хуситов

Американские военные 28 января захватили партию оружия, которая направлялась из Ирана в Йемен.



Тегеран отправил оружие хуситам для атак на корабли.



"Катер береговой охраны США, направленный в зону ответственности CENTCOM, конфисковал в Аравийское море современное оружие и другую летальную помощь, происходящую из Ирана и направлявшуюся в контролируемые хуситами районы Йемена с судна", - сообщили военные.



Судно перевозило более 200 коробок с компонентами баллистических ракет средней дальности, а также со взрывчаткой, запчастями для БПЛА, коммуникационным и сетевым оборудованием, пусковыми установками и другими средствами для ведения боевых действий. В США отметили, что поставка оружия нарушает резолюцию 2216 Совета Безопасности ООН.



"Это еще один пример вредоносной деятельности Ирана в регионе. Их продолжающиеся поставки современного оружия хуситам являются прямым нарушением международного права и подрывают безопасность международного судоходства", - сказал командующий CENTCOM Майкл Курилла.



CENTCOM Intercepts Iranian Weapons Shipment Intended for Houthis



TAMPA, Fla. – A U.S. Coast Guard cutter, forward deployed to the U.S. Central Command (CENTCOM) area of responsibility, seized advanced conventional weapons and other lethal aid originating in Iran and bound to… pic.twitter.com/inkw4ihq1I