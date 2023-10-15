



США: в Израиле погибли 29 американцев, второй авианосец уже отправлен

По состоянию на утро, 15 октября, известно о 29 американцах, погибших в результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль.



Об этом сообщили в Госдепартаменте США.



Пропавшими без вести считаются 15 американских граждан, вероятнее всего они были похищены ХАМАСом.



Тем временем, второй американский авианосец USS Dwight Eisenhower направляется к израильскому побережью для сдерживания агрессивных действий против Израиля и предотвращения расширения географии боевых действий. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне.