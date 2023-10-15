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США: в Израиле погибли 29 американцев, второй авианосец уже отправлен
15.10.2023 09:17 Алина Груднева

США: в Израиле погибли 29 американцев, второй авианосец уже отправлен

По состоянию на утро, 15 октября, известно о 29 американцах, погибших в результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Пропавшими без вести считаются 15 американских граждан, вероятнее всего они были похищены ХАМАСом.

Тем временем, второй американский авианосец USS Dwight Eisenhower направляется к израильскому побережью для сдерживания агрессивных действий против Израиля и предотвращения расширения географии боевых действий. Информацию об этом подтвердили в Пентагоне.

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