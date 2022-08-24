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США ударили по объекту КСИР в Сирии
24.08.2022 06:07 Алина Груднева

США ударили по объекту КСИР в Сирии

Американские военные атаковали объекты инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции в Сирии.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
В частности, атакованы объекты в районе Дейр-эз-Зор. Информация о погибших пока что не поступала.
 
По данным Центрального командования армии США, целью такого типа атак является защита американских военных от нападений организаций, поддерживаемых Ираном.
 
Напоминается, что 15 августа поддерживаемые Ираном боевики ударили при помощи беспилотника по военному комплексу коалиции.

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