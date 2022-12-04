



США: РФ тратит боеприпасов больше, чем производит

Россия тратит боеприпасы в Украине быстрее, чем их производит.

Такое мнение выразила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает NBC.

"Я не думаю, что могу назвать вам точные значения. Но Россия довольно быстро тратит боеприпасы. Я имею в виду, что это действительно довольно необычно. И мы считаем, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе", — считает Хейнс.

В США считают, что из-за этого Росси вынуждена обращаться за помощью к таким странам, как Северная Корея и Иран.