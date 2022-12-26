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США предупреждает о возможном нападении на отель Marriott в Исламабаде
26.12.2022 14:04 Наталья Богинская

США предупреждает о возможном нападении на отель Marriott в Исламабаде

Посольство США в Пакистане предупредило о возможном теракте в отеле Marriott в столице Исламабаде “где-то во время праздников”.

Заявление было сделано через два дня после того, как в Исламабаде произошел первый за восемь лет теракт смертника, в результате которого погибли полицейский и двое нападавших. 

“Поскольку в Исламабаде объявлена ​​”красная тревога” из соображений безопасности и запрещены все публичные собрания, посольство призывает воздерживаться от необязательных неофициальных поездок в Исламабад в течение курортного сезона”, – говорится в заявлении.
 

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