



США предупреждает о возможном нападении на отель Marriott в Исламабаде

Посольство США в Пакистане предупредило о возможном теракте в отеле Marriott в столице Исламабаде “где-то во время праздников”.



Заявление было сделано через два дня после того, как в Исламабаде произошел первый за восемь лет теракт смертника, в результате которого погибли полицейский и двое нападавших.



“Поскольку в Исламабаде объявлена ​​”красная тревога” из соображений безопасности и запрещены все публичные собрания, посольство призывает воздерживаться от необязательных неофициальных поездок в Исламабад в течение курортного сезона”, – говорится в заявлении.

