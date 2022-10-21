



США предупредили о возможности вторжения Китая в Тайвань

США предупредили о том, что нужно быть готовыми к вторжению Китая на Тайвань уже в этом году.

По данным France 24, такое заявление сделал адмирал Майкл Гилдей, командующий военно-морскими операциями США.

По его словам, такое развитие событий вероятнее, чем считалось ранее.

Он подчеркнул, что за последние 20 лет КНР выполняла каждое из своих обещаний еще раньше срока, потому не стоит исключать вероятность войны в Тайване в этом или следующем году.

"За последние 20 лет мы видели, что они выполняют каждое из своих обещаний еще раньше срока. Поэтому, когда мы говорим об окне 2027 года, думаю, что это должен быть 2022-й или, возможно, 2023 год", - сказал он.