



США: по израильскому танкеру возле Омана ударил Shahed-136

Беспилотником, который ударил у берегов Омана по принадлежащему израильской компании нефтяному танкеру, оказался Shahed-136.

Эту информацию во вторник, 22 ноября, подтвердили в ВМС США.

Такую же модель беспилотников-камикадзе Иран поставляет России для атак на украинские города.

По данным Пятого флота США, он собрал доказательства на борту танкера Pacific Zircon, по которому был нанесен удар 15 ноября.

Анализ проводился в штаб-квартире флота в Бахрейне. Обломки идентифицированы как Shahed-136.

"Иранское нападение на коммерческий танкер, проходящий через международные воды, было преднамеренным, вопиющим и опасным, поскольку оно поставило под угрозу жизнь экипажа корабля и дестабилизировало безопасность на море на Ближнем Востоке", — сказал вице-адмирал Брэд Купер.