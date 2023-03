США: Пассажир самолета заменил пилота, которому стало плохо

В США пилоту стало плохо на рейсе из Лас-Вегаса в Колумбус в штате Огайо. Об этом сообщает CNN.



Инцидент произошел в американской авиакомпании Southwest Airlines в среду, 22 марта. На помощь пилоту пришел его коллега из другой компании, который являлся пассажиром на рейсе.

There was a scary moment aboard a Southwest Airlines flight from Las Vegas to Columbus, Ohio on Wednesday when the captain of the plane passed out in the air. The co-pilot took over and a passenger, who happened to be an off-duty pilot, rushed to help. pic.twitter.com/7zqCfgmpTR