



США отправили помощь Турции, РФ - Сирии

Президент США Джо Байден приказал оказать Турции немедленную помощь после масштабного землетрясения.



Соответствующие указания он сделал в понедельник, 6 февраля.



"Наши команды быстро развертываются, чтобы помочь в поисково-спасательных работах и оказать медицинскую помощь раненым", — сказал он.



Администрация США тесно сотрудничает с Анкарой. В свою очередь, Сирии помогает РФ. Оборонное ведомство страны мобилизовало более 300 военнослужащих и 60 автомобилей, дислоцированных в Сирии, для оказания помощи.

