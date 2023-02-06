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США отправили помощь Турции, РФ - Сирии
06.02.2023 19:31 Алина Груднева

США отправили помощь Турции, РФ - Сирии

Президент США Джо Байден приказал оказать Турции немедленную помощь после масштабного землетрясения.

Соответствующие указания он сделал в понедельник, 6 февраля.

"Наши команды быстро развертываются, чтобы помочь в поисково-спасательных работах и оказать медицинскую помощь раненым", — сказал он.

Администрация США тесно сотрудничает с Анкарой. В свою очередь, Сирии помогает РФ. Оборонное ведомство страны мобилизовало более 300 военнослужащих и 60 автомобилей, дислоцированных в Сирии, для оказания помощи.
 

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