США отправили помощь Турции, РФ - Сирии
Президент США Джо Байден приказал оказать Турции немедленную помощь после масштабного землетрясения.
Соответствующие указания он сделал в понедельник, 6 февраля.
"Наши команды быстро развертываются, чтобы помочь в поисково-спасательных работах и оказать медицинскую помощь раненым", — сказал он.
Администрация США тесно сотрудничает с Анкарой. В свою очередь, Сирии помогает РФ. Оборонное ведомство страны мобилизовало более 300 военнослужащих и 60 автомобилей, дислоцированных в Сирии, для оказания помощи.