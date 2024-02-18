Новости » Происшествия
США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов
18.02.2024 18:39 Алина Груднева

США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов

Соединенные Штаты нанесли пять ударов по объектам хуситов в Йемене.

Об этом сообщило Центральное командование США.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что уничтожены три мобильные противокорабельные крылатые ракеты, а также беспилотное подводное судно и одно беспилотное надводное судно.

"CENTCOM определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", - сказано в заявлении.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы