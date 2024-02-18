



США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов

Соединенные Штаты нанесли пять ударов по объектам хуситов в Йемене.



Об этом сообщило Центральное командование США.



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Уточняется, что уничтожены три мобильные противокорабельные крылатые ракеты, а также беспилотное подводное судно и одно беспилотное надводное судно.



"CENTCOM определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", - сказано в заявлении.

