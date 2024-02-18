США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов
Соединенные Штаты нанесли пять ударов по объектам хуситов в Йемене.
Об этом сообщило Центральное командование США.
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Уточняется, что уничтожены три мобильные противокорабельные крылатые ракеты, а также беспилотное подводное судно и одно беспилотное надводное судно.
"CENTCOM определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", - сказано в заявлении.