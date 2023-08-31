



США накрыл ураган Идалия: объявлена эвакуация в 28 округах Флориды

Ураган Идалия обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде в среду, 30 августа, а затем переместился на юго-восток штата Джорджия.



Агентство Reuters сообщило, что ураган достиг 4-й категории интенсивности утром 30 августа, но перешел в 3-ю категорию. По прогнозам Национального центра ураганов, на побережье Мексиканского залива во Флориде, на юго-востоке Джорджии и в восточных частях Северной и Южной Каролины в четверг, 31 августа, выпадет от 4 до 8 дюймов (10-20 см) осадков.



"Агентство по чрезвычайным ситуациям Флориды перечислило 28 округов с приказами об эвакуации, 16 из которых являются обязательными для определенных жителей, особенно тех, кто живет в прибрежных и подверженных наводнениям районах или в передвижных домах, транспортных средствах для отдыха или структурно ненадежных домах", - передает The Guardian.



Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что никаких жертв урагана не подтверждено, и что, похоже, большинство жителей уязвимых районов прислушались к призыву об эвакуации и предупреждениям о необходимости перебраться на возвышенность.



Однако в тот же день дорожный патруль Флориды сообщил, что в результате ДТП, связанных с дождем, погибли два автомобилиста. Позже Десантис подтвердил, что власти штата расследуют один неподтвержденный случай смерти в результате урагана.



По данным властей, из-за урагана без электроэнергии остались около 565 тыс. потребителей коммунальных услуг. А в городе Перри, который, который пострадал от урагана сильнее всего, были закрыты все предприятия.



Сообщается, что команды Национальной гвардии штата проводят спасательные операции на воде из транспортных средств в округах Эрнандо и Тейлор.



Напомним, что около 900 рейсов отменены - это наибольшее число в аэропорту Тампа.



