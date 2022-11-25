



США критикуют талибов за организацию публичных порок людей

Спецпредставитель США по делам женщин, девочек и прав человека в Афганистане Рина Амири подвергла резкой критике талибов за организацию публичных порок людей в качестве наказания за "преступления против нравственности".



Как сообщает Voice of America, к таким преступлениям относятся, в том числе, супружеские измены и воровство.



"Это одновременно и ужасающий, и опасный признак того, что талибы становятся все более непокорными, демонстрируя миру, что они придерживаются политики прошлого", - написала Рина Амири в соцсетях.



Реакция представительницы США последовала через день после того, как Верховный суд талибов заявил, что 11 мужчин и три женщины были выпороты "за различные грехи, включая прелюбодеяние, грабеж и другие формы коррупции" прямо на футбольном стадионе.



До этого девятнадцать человек, в том числе девять женщин, подверглись публичной порке за супружескую измену.