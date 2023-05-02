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США: из-за пылевой бури пострадали десятки человек, есть погибшие
02.05.2023 07:37 Наталья Богинская

США: из-за пылевой бури пострадали десятки человек, есть погибшие

В штате Иллинойс в Соединенных Штатах Америки произошла пылевая буря, повлекшая за собой масштабное ДТП в котором погибли люди. Об этом сообщает BBC.

По данным полиции, ураган, обрушившийся на центральный Иллинойс в понедельник, поднял опасные облака пыли, что привело к многочисленным авариям, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек на межштатной автомагистрали 55. Трасса  была закрыта в обоих направлениях в округе Монтгомери на сутки.

По данным полиции штата Иллинойс, в утренних авариях участвовали от 40 до 60 автомобилей и несколько тягачей с прицепами, два из которых загорелись.
По меньшей мере шесть человек погибли на севере штата, и более 30 человек были доставлены в больницы с травмами.

По данным Национальной метеорологической службы, во время бури в понедельник ветер дул со скоростью 15-20 м/с. Синоптики считают, что пылевую бурю, которая ухудшила видимость для водителей, вызвали недавно вспаханные поля и северо-западный ветер.

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