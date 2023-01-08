



США и Великобритания осудили последние казни в Иране

В Иране казнили еще двух человек, участвующих в протестах против режима. США и Великобритания выступили с осуждением действий властей Исламской Республики.



Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил: "Мы самым решительным образом осуждаем фиктивные судебные процессы в Иране и казнь Мохаммада Мехди Карами и Мохаммада Хоссейни. Эти казни являются ключевым компонентом усилий режима по подавлению протестов. Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности за жестокие репрессии в Иране".



Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также осудил казни.



"Иран должен немедленно прекратить насилие против собственного народа. Казнь Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хоссейни иранским режимом отвратительна. Великобритания решительно выступает против смертной казни при любых обстоятельствах", - говорится в его заявлении.

