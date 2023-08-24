



США: борт Пригожина был сбит российской ракетой "земля-воздух"

В США некоторые официальные лица считают, что борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области сбили российской ракетой класса "земля-воздух".



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, которые озвучили такое предположение на условиях анонимности.



Они пояснили, что расследование по факту крушения самолета, в том числе в США, продолжается.



Среди самых распространенных версий произошедшего за пределами России - месть Кремля Пригожину за провалившийся бунт.



К слову, ранее президент России Владимир Путин официально подтвердил информацию о том, что основатель ЧВК "Вагнер" погиб в авиакатастрофе. Он назвал его талантливым человеком, который совершил "много серьезных ошибок".