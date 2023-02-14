



США: 3 убитых, 5 раненых в результате стрельбы в Мичиганском университете

По меньшей мере три человека были убиты и пять ранены в понедельник по местному времени в результате стрельбы в кампусе Мичиганского государственного университета, сообщает CNN.



В Твиттере полиция и служба общественной безопасности университета сообщили: "Подтверждено трое погибших. Это в дополнение к 5 пострадавшим, которые доставлены в больницу".



Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Крис Розман рассказал журналистам, что некоторые пострадавшие получили опасные для жизни травмы.



Розман отметил, что изначально в полицию поступили звонки в 20:18 по поводу перестрелки в Берки-холле на территории университетского городка. Полицейские отреагировали и обнаружили несколько жертв. Затем полиция получила еще сообщения о стрельбе в здании рядом с университетским профсоюзом. По словам Розмана, полиция действовала быстро и оказала помощь пострадавшим в обоих случаях.



"Информация, которой мы делимся сейчас является предварительной. Сейчас приоритетом является безопасность наших студентов и кампуса", - сказал он.



Розман посоветовал людям следить за официальным аккаунтом полицейского управления в Твиттере для получения достоверной информации.



Позже полиция опубликовала первое фото подозреваемого в стрельбе. Это, предположительно, невысокий темнокожий мужчина в красных туфлях и джинсовой куртке и бейсболке темно-синего цвета. В последний раз он был замечен выходящим из здания профсоюза университета на северной стороне.









