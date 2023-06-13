



США: 22 военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета в Сирии

Двадцать два военнослужащих США получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии в воскресенье, заявили американские военные поздно вечером в понедельник, не раскрывая причины инцидента.



Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 10 военнослужащих были эвакуированы в лечебные учреждения более высокого уровня за пределами региона. Об огне противника не сообщалось, причина инцидента расследуется.



Около 900 американских военнослужащих переброшены в Сирию, большинство из них на востоке, в рамках миссии по борьбе с остатками “Исламского государства”. Американские войска в последние годы подвергались неоднократным нападениям со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.



Вооруженные силы США впервые были развернуты в Сирии во время кампании администрации Обамы против Исламского государства в партнерстве с возглавляемой курдами группировкой “Сирийские демократические силы”.



В то время как “Исламское государство” сейчас является лишь тенью группировки, правившей более чем на трети территории Сирии и Ирака в рамках провозглашенного в 2014 году халифата, сотни боевиков до сих пор разбивают лагеря в безлюдных районах, куда не может проникнуть ни коалиция во главе с США, ни сирийская армия при поддержке со стороны Россия и поддерживаемые Ираном ополченцы осуществляют полный контроль.



США опасаются, что “Исламское государство” все еще может переродиться в серьезную угрозу.

Угрозы со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев силам США напоминают о сложной геополитике Сирии, где президент Сирии Башар аль-Асад рассчитывает на поддержку Ирана и России и рассматривает американские войска как оккупантов.