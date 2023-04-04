



Срыв теракта в Греции: пакистанцам пообещали большие деньги за атаку на евреев

Сотрудник израильской службы безопасности раскрывает тайну недавно предотвращенного заговора с целью нанести ущерб израильским и еврейским объектам в Греции.



По словам чиновника, Мохаммад Мохсен Реза, 65-летний пакистанец, проживающий в Иране, много лет работал с Корпусом стражей исламской революции, занимаясь вербовкой террористов за границей.



Сообщается, что именно Реза отдавал приказы Иртазе Хайдеру и Хусейну Абиду, двум пакистанцам в Греции, которые были арестованы на прошлой неделе по обвинению в заговоре с целью нанесения вреда еврейским и израильским объектам в Афинах.



По словам израильского чиновника, Хайдера и Абида попросили собрать разведданные, купить взрывные устройства, спланировать и осуществить теракт в центре Афин в обмен на высокое финансовое вознаграждение.

