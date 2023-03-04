



Срок от 12 до 20 лет: Москвичку обвиняют в госизмене за перевод денег ВСУ

Жительница Москвы арестована по обвинению в государственной измене за финансовую помощь украинской армии, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Имя подозреваемой не называется. В спецслужбе рассказали, что женщину задержали в Москве “при попытке выезда из Российской Федерации”. Лефортовским судом ей избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. По статье 275 УК ей может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрываются.



Как пишет правозащитное объединения “Первый отдел”, это первый известный случай, когда финансовая помощь Украине становится основанием для возбуждения дела о госизмене.



По данным правозащитников, в 2022 году по подозрению в госизмене были задержаны как минимум 20 человек, а по этой статье вынесены 11 приговоров. Дела о госизмене засекречены и рассматриваются в закрытом режиме. Зачастую о самом факте такого дела становится известно только после вынесения приговора.