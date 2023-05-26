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Срочно госпитализирована Элла Памфилова
26.05.2023 17:48 Алина Груднева

Срочно госпитализирована Элла Памфилова

В Москве 26 мая была срочно госпитализирована председатель ЦИК Элла Памфилова.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, у Памфиловой "пропал голос". Ее доставили в одну из московских больниц пару дней назад. Известно об этом стало лишь сегодня.

Уточняется, что она рассказала о сильной боли в горле. Поскольку лечение не помогло, медики приняли решение о ее срочной госпитализации.

По данным СМИ, у нее почти полностью пропал голос, но жизни ничего не угрожает.

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