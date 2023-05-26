



Срочно госпитализирована Элла Памфилова

В Москве 26 мая была срочно госпитализирована председатель ЦИК Элла Памфилова.



Об этом сообщают российские СМИ.



По их данным, у Памфиловой "пропал голос". Ее доставили в одну из московских больниц пару дней назад. Известно об этом стало лишь сегодня.



Уточняется, что она рассказала о сильной боли в горле. Поскольку лечение не помогло, медики приняли решение о ее срочной госпитализации.



По данным СМИ, у нее почти полностью пропал голос, но жизни ничего не угрожает.