



Среди жертв теракта в Израиле есть украинка

За последние сутки в Израиле произошло два теракта, в одном из которых погибла гражданка Украины. Эту информацию подтвердили в Посольстве Украины в Израиле.



"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.



Как известно, вечером в пятницу, 27 января, в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина открыл стрельбу по группе людей, в результате чего семь человек погибли. Предполагаемый нападавший был застрелен.



А уже в субботу, 28 января, стало известно, что в Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападавший ранил двух человек.

