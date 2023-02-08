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Среди задержанных бандитов клана Абу Латиф - глава местного совета
08.02.2023 09:59 Аркадий Бочаровский

Среди задержанных бандитов клана Абу Латиф - глава местного совета

Среди арестованных в ходе рейда против преступной организации "Абу Латиф" был и глава совета, прилегающего к Кармиэлю, который подозревается в вымогательстве, заговоре и содействии преступной организации со стороны государственного служащего.

В ходе рейда, прошедшего сегодня утром на севере страны, сотни полицейских и сотрудников сил безопасности арестовали 21 члена организации, изъяли 1,5 миллиона шекелей наличными и конфисковали 15 автомобилей класса люкс. 

Согласно подозрению, члены организации ответственны за ряд случаев вымогательства с помощью угроз и насилия, включая стрельбу по полицейским. Среди арестованных также - два бухгалтера. 
 

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