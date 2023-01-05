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Спустя три месяца после взрыва: как выглядит Крымский мост сейчас
05.01.2023 10:06 Ольга Белозерова

Спустя три месяца после взрыва: как выглядит Крымский мост сейчас

Аналитик Брэди Эфрик опубликовал спутниковый снимок Крымского моста, пострадавшего от взрыва в октябре 2022 года. 

По словам Эфрика, снимок был сделан 3 января. На нем запечатлено, что повреждения на мосту все еще устраняются.

"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, но на спутниковых снимках видно, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", - написал Эфрик.

 

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