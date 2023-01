Спустя три месяца после взрыва: как выглядит Крымский мост сейчас

Аналитик Брэди Эфрик опубликовал спутниковый снимок Крымского моста, пострадавшего от взрыва в октябре 2022 года.



По словам Эфрика, снимок был сделан 3 января. На нем запечатлено, что повреждения на мосту все еще устраняются.



"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, но на спутниковых снимках видно, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", - написал Эфрик.





The Crimean bridge was struck almost three months ago and satellite imagery shows that workers are still repairing the damage. pic.twitter.com/ubWurCvVt3