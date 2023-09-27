



Спустя три года: вердикт суда по групповому изнасилованию в Эйлате

Окружной суд Беэр-Шевы признал виновными 11 обвиняемых по делу о групповом изнасиловании 16-летней девушки в отеле в Эйлате.



Напомним, что над девушкой надругались в августе 2020 года.



Суд признал всех 11 обвиняемых виновными по всем пунктам, приписываемым им в обвинительном заключении.



Четверо из них признаны виновными в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Остальные - все несовершеннолетние, за исключением одного из них, которому на тот момент было 19 лет, не имели с жертвой прямого сексуального контакта, но наблюдали за происходящим и поощряли своих друзей. Их обвинили в пособничестве изнасилованию.