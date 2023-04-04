



Спустя 43 года: заочный суд над подозреваемым во взрыве синагоги в Париже

Ливанско-канадский ученый, проживающий в Оттаве, единственный подозреваемый во взрыве бомбы в 1980 году возле парижской синагоги, предстал перед заочным судом в понедельник, спустя почти 43 года после того, как четыре человека были убиты и 46 ранены в результате теракта.



Французские власти назвали Хасана Диаба подозреваемым в 1999 году. Они обвиняют его в закладке бомбы вечером 3 октября 1980 года возле синагоги, где 320 верующих собрались, чтобы отметить окончание еврейского праздника Симхат Тора.



69-летний Диаб отрицает свою причастность к нападению и говорит, что находился в университете в Бейруте во время взрыва в западной части Парижа. Его сторонники и адвокаты во Франции и Канаде заявляют, что французские судебные органы незаконно преследовали Диаба, и он стал "жертвой ошибочной идентификации".



Французские следователи возложили ответственность за нападение на синагогу на террористическую организацию "Народный фронт освобождения Палестины". Канада санкционировала экстрадицию Диаба во Францию ​​​​в конце 2014 года. Он провел три года в предварительном заключении, но затем суд постановил освободить его из-под стражи во Франции из-за отсутствия улик, и он вернулся в Канаду.



В январе 2021 года апелляционный суд Франции постановил, что Диаб вновь должен предстать перед судом по обвинению в терроризме. Если его признают виновным, он может получить пожизненный срок. Вердикт ожидается 21 апреля.



Выжившие после нападения и семьи жертв присутствовали на первом дне судебного разбирательства в Париже в понедельник. Прокурор Бенджамин Чамбре заявил, что отсутствие Диаба является доказательством "большой трусости в его поведении".



"Это серьезная мерзость для правосудия и для жертв спустя 43 года после событий", — добавил Чамбр. Адвокат Диаба Уильям Бурдон сказал, что его клиент "никогда ни от чего не убегал".



Для выживших долгий путь к суду может быть отсроченным правосудием, но, по крайней мере, это не отказ в правосудии, заявили их адвокаты Associated Press. Адвокаты потерпевших говорят, что судебный процесс послужит сдерживающим фактором для будущих террористических актов и антисемитских настроений.



"То, что суд продолжается, является положительным моментом, даже если подозреваемого не будет в зале суда, и даже если он будет оправдан", — сказал Бернар Кахен, адвокат двух семей, потерявших близких.



Давид Пер, адвокат 14-летнего пострадавшего, который во время нападения праздновал свою бар-мицву, сказал, что "необходимо идти по пути справедливости" даже после более чем четырех десятилетий расследования. В нападении есть подозреваемый, и Пер сказал, что его клиент хочет услышать, что Диаб скажет в суде, хотя бы через своих адвокатов.



"Террористическая атака — это то, что преследует вас каждый день в вашей жизни", — сказал Пер. — "Суд — это результат теракта, а не месть за него".

