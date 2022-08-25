



Спустя 10 лет: представлен отчет о массовых убийствах сирийцев режимом Асада

Опубликован новый отчет по поводу массовых убийствах сирийцев режимом Башара Асада в городе Дарайя в 2012 году.

Подробности о резне были опубликованы спустя 10 лет после этого события.

Расследование спонсировалось Сирийско-британским консорциумом. Были собраны доказательства и показания свидетелей зверств, совершенных силами Асада в пригороде Дамаска, и подробно описаны убийства около 700 человек.

"Это расследование показывает, что правительство Асада совершало систематические нападения на гражданское население Дарайи", — сказано в отчете.

Уточняется, что сирийское правительство и связанные с ним силы устроили резню, убивая мужчин, женщин и детей. По словам очевидцев, отдельные лица и целые семьи были окружены, а затем расстреляны с близкого расстояния в собственных домах и в подвалах зданий.

"Расследование показывает, что, несмотря на то, что прошло 10 лет и собраны существенные доказательства, ответственность и справедливость по-прежнему ускользают от жителей Дарайи. Свидетели дали свои показания, рассказав об ужасных преступлениях, совершенных в Дарайе их собственным правительством, основываясь на своей вере в то, что их история — их правда — не только достойна документального подтверждения, но и может однажды помочь восстановить справедливость и привлечь виновных к ответственности", - добавили в отчете.