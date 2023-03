Spotify удалил песню с призывом “взорвать Тель-Авив”

Две базирующиеся в Великобритании организации приветствовали удаление песни “Udrub Udrub Tel Abib” (“Мы нанесем удар по Тель-Авиву”) и других антисемитских материалов с музыкальной потоковой платформы Spotify.



We Believe in Israel WBII, произраильская организация, а также Совет депутатов британских евреев BoD, еврейская организация Великобритании, выступили с заявлением, в котором поблагодарили Spotify за удаление токсичной песни. Среди других удаленных песен – «Арабская Катюша” и “Смерть Израиля”.

Это последовало за петицией к Spotify, организованной WBII, которая собрала почти 4000 подписей и подала петицию Spotify. BoD сделал заявление по этому поводу государственному секретарю Великобритании по цифровой культуре, СМИ и спорту, обратившись с просьбой пресечь подстрекательство к насилию против израильтян.



Трек “Удруб Удруб Тель-Абиб” прямо подстрекает к насилию против израильтян, используя откровенно антисемитские высказывания. В тексте есть такие фразы, как “Нанесите удар по Тель-Авиву и напугайте сионистов. Чем больше вы его построите, тем больше мы его разрушим”, или “Мы не хотим ни перемирия, ни решения. Все, чего мы хотим, – это нанести удар по Тель-Авиву”.



“Мы рады, что Spotify принял меры по удалению определенных материалов, которые явно нарушают их собственные правила в отношении контента, содержащего ненависть. Мы надеемся, что они будут продолжать применять эти правила к работам других художников, которые также противоречат их правилам”, – говорит Аманда Боуман, вице-президент BoD.



Однако, на Youtube этот трек можно найти как “песню палестинского сопротивления”.